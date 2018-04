Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii, prin Autoritatea Naționala Fitosanitara, a interzis intrarea in țara prin portul Constanța a unui vapor, sub pavilion Republica Moldova, cu 1100 tone de cartofi din Egipt dupa ce, in urma analizelor de laborator, a fost depistata prezența bacteriei Ralstonia solanacearum (Putregaiul…

