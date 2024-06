Peste 1.000 de politisti si pompieri vor fi detasati pe Litoral, in plus fata de dispozitivele existente deja. Decizia a fost anuntata de Ministerul Afacerilor Interne si vine in contextul in care in ultimele zile a avut loc un val de violente crescut la Marea Neagra. Este un aflux mare de turisti in aceasta perioada la malul marii, precizeaza Politia Constanta. Dupa unele estimari, aproximativ 180.000 de turisti s-ar afla in vacanta acolo, in acest weekend. Alina Bordeiasu are detalii: 357 de infractiuni au fost constatate in ultimele 7 zile pe Litoral, anunta Politia Constanta. Majoritatea infractiunilor…