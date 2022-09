Stiri pe aceeasi tema

Peste 1.000 de persoane au murit si alte aproximativ 2.260 au fost ranite grav, in ultimele 8 luni, in accidente rutiere produse la nivelul intregii tari, a informat, joi, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR).

Peste 1.000 de persoane au murit si alte aproximativ 2.260 au fost ranite grav, in ultimele 8 luni, in accidente rutiere produse la nivelul intregii tari, a informat, joi, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR).

- ​Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 1F, la kilometrul 64+800 de metri, intre loc. Romanași și Poarta Salajului, jud. Salaj, conducatorul unui autoturism a pierdut controlul volanului și a parasit suprafața carosabila. In urma impactului au rezultat 2…

Cel putin 34 de persoane au murit si aproape 60 au fost ranite in doua accidente rutiere survenite la un interval de cateva ore in sud-estul Turciei, transmite duminica AFP, potrivit stiri.tvr.ro. Primul accident, in care au fost implicate o ambulanta si un autocar, a provocat 15 morti si 31 de raniti