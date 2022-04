Stiri pe aceeasi tema

- Germania va fi ”mai saraca” din cauza razboiului din Ucraina, dar este ”un pret destul de mic de platit, in comparatie cu suferintele pe care le indura ucrainenii”, a afirmat ministrul german al Economiei, Robert Habeck, conform CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Premierul Ungaria a declarat ca fara petrolul și gazele importate din Rusia, „economia maghiara se va opri, fabricile vor trebui sa se inchida și va fi șomaj in masa”, scrie publicația Telex , care preia afirmațiile lui Viktor Orban, 58 de ani, de la Radio Kossuth. „Pentru Ungaria, intrebarea nu este…

- Ben Hodges, fost comandant al Forțelor Terestre ale SUA in Europa, este de parere ca Rusia iși va pierde inițiativa in Ucraina in maximum zece zile, din cauza trupelor insuficiente și a lipsei muniției, informeaza MSNBC, citat de Ziare.com.„Le lipsesc (n.r. - rușilor) cele trei lucruri: nu au timp,…

- Primii 293 de refugiați din Ucraina au avut ieri coridor verde pentru a zbura din Chișinau spre Frankfurt și Istanbul, iar peste cateva zile alte sute vor zbura spre Barcelona și Varșovia, anunța ministrul Infrastructurii, Andrei Spinu.

- Cetațenii ucraineni care au intrat pe teritoriul țarii noastre din Ucraina si intenționeaza sa migreze spre o alta țara, au posibilitatea sa se inregistreze prin completarea Formularului on-line accesand pagina oficiala a Autoritații Aeronautice Civile - www.caa.md/repatriere.

- Generalul Alain Lardet, comandantul Legiunii Straine Franceze, a transmis marți un mesaj legionarilor ucraineni ingrijorați de razboiul din țara lor, anunțandu-i ca vor primi permisiunea sa plece in statele vecine Ucrainei pentru a-și recupera familiile din zona de conflict, relateaza Le Figaro , citat…

- Ucrainenii care fug de razboi nu se opresc in Romania decat pentru o noapte „Nu batea vantul nici inainte, dar cum e acum n-am vazut niciodata". Vamesul poarta masca doar deasupra gurii si ridica din nas in directia posturilor de intrare in tara. Sunt trei benzi cu masini care sunt ocupate integral,…

- Ambasadorul ucrainean la Berlin, Andrii Melnik, a cerut excluderea Rusiei din sistemul international de plati interbancare SWIFT, transmite dpa. "Ucrainenii fac apel la coalitia din Germania sa lase deoparte toate considerentele si sa deconecteze Rusia de la SWIFT", a declarat diplomatul grupului…