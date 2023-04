Peste 1100 de magistrați pensionari semneaza un momoriu in care intenția coaliției de guvernare de a taia pensiile de serviciu, sub pretextul unor jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliența.

Magistrații amintesc faptul ca majorarea salariilor magistraților și acordarea unor pensii apropiate de nivelul salarial au reprezentat, la vremea lor, condiții in cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) instituit de Comisia Europeana. In condițiile in care magistrații au contribuit la ridicarea MCV, „rasplata” lor o constituie tocmai taierea veniturilor, contrar angajamentelor din…