- Inca șase persoane au fost confirmate, joi seara, cu noul coronavirus, in județul Hunedoara. Numarul cazurilor la nivel național ajunge la 59.Cele 6 persoane au intrat in contact cu femeia din Petroșani, de 26 de ani, care nu a respectat izolarea la domiciliu, intocmindu-i-se dosar penal.…

- Pana astazi, 8 martie, la nivel național au fost confirmate 13 cazuri de cetațeni infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus) pe teritoriul Romaniei, a transmis Grupul de Comunicare Strategica. Dintre cei 13 cetațeni care au contactat virusul, 4 sunt declarați vindecați și au fost externați. Starea…

- Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate noua cazuri de infectare cu virusul COVID-19 (coronavirus), anunța autoritațile. Pana sambata, 7 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate noua cazuri de infectare cu virusul COVID-19 (coronavirus). Trei dintre persoanele depistate infectate au fost…

Alte doua teste pentru coronavirus au fost efectuate la centrul de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca. Este vorba despre o persoana din Cluj și alta din Sibiu.

Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 4 cazuri de infectare cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Un pacient, primul depistat pe teritoriul țarii noastre ca fiind pozitiv, este considerat vindecat...

- Oficial, in Romania nu exista (inca) nici un caz confirmat de infectare cu coronavirus. Insa multe persoane care vin din zone cu risc sunt in izolare. In județul Arad, conform datelor furnizate de dr. Constantin Catana, directorul Direcției de Sanatate Publica, 66 persoane se afla in izolare la domiciliu,…

- Doi barbati din Timisoara s-au prezentat, joi, la Spitalul Militar din Timisoara, spunand ca ar putea fi infectati cu coronavirus. Medicii i-au transferat la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, unde specialistii au stabilit ca nu se impune internarea lor in unitatea medicala,…

- FOTO – Arhiva Mai multi muzicieni din Cluj si Arad, care s-au intors din China sunt izolati la domiciliu pentru 14 zile, scrie Mediafax. Iasmina Bresneni, instrumentist, a declarat, pentru sursa citata, ca dupa turneul din Wuhan nimic nu le-a atras atentia artistilor si au aflat de coronavirus doar…