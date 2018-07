Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de ieri, la Universitatea de Medicina si Farmacie, erau depuse 2.097 de dosare la toate facultatile si specializarile institutiei de invatamant superior medical. Mai exact, la Medicina erau depuse in total 946 de dosare, 90 doar in cursul zilei de ieri. La Asistenta medicala generala…

- Aproape 3.000 de candidati s-au inscris pentru concursul de admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti, care va avea loc pe 25 iulie, anunta, miercuri, institutia de invatamant. Anul acesta, sunt scoase la concurs 1. 400 de locuri.“S-au inscris 2.976 de…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" a publicat ultimele informatii cu privire la admiterea care urmeaza in perioada 16 - 21 iulie. Candidatii care doresc sa urmeze cursuri la cele patru facultati ale UMF isi pot depune dosarele pentru opt specializari: medicina, medicina dentara,…

- Viceprimarul Aurelian Badulescu a adresat joi mai multe jigniri consilierilor USR spre finalul sedintei de Consiliu General, numindu-i "javre", "fraieri", "bulangii" si "animale", pentru ca acestia au votat impotriva unui proiect de hotarare privind acordul CGMB pentru cooperarea dintre Consiliul Local…

- Competitia a avut doua sectiuni sportive - fotbal si volei mixt, iar la editia din acest an au fost prezenti 160 de tineri din noua universitati si licee din zona Moldovei. Au participat cei de la USAMV Iasi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza", care au castigat si la fotbal, unde USAMV a iesit pe locul…

- Europarlamentarul Fidesz, Tokes Laszlo, liderul Consiliului National al Maghiarilor din Transilvania (CNMT), a facut, joi, un apel catre UDMR sa renunte la cooperare din coalitie, daca organele competente ale statului vor aviza fuziunea Universitatii de Medicina si Farmacie (UMF) cu Universitatea…

- Cele sase cadre didactice de la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) Craiova trimise in judecata pentru luare de mita au fost condamnate de magistratii Tribunalului Olt la pedepse intre doi si trei ani de inchisoare cu suspendare, potrivit portalului instantei. Tribunalul Olt s-a…