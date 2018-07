Stiri pe aceeasi tema

- Un ONG a anuntat ca a salvat pe Marea Mediterana 59 de migranti provenind din Libia si ca vasul sau se indrepta catre Barcelona, dupa ce a fost avertizat de ministrul italian de Interne Matteo Salvini ca este exclus sa acosteze intr-un port italian, relateaza AFP, conform news.ro.Organizatia…

- Un cargobot danez cu 108 migranti la bord, salvati vineri in largul Libiei, a fost autorizat, in noaptea de luni spre marti, sa acosteze in Sicilia, insa incertitudinea domea in continuare cu privire la soarta altor 234 de migranti, aflati la bordul Lifeline, o nava inchiriata de un ONG, relateaza AFP…

- Spania va prelua, dupa ieșirea Marii Britanii din UE, cu susținerea Franție, comandamentul Misiunii maritime a blocului comunitar pentru combaterea pirateriei in zona Cornului Africii, inlocuind Marea Britanie. Anunțul a fost facut de mai mulți diplomați europeni, citați de Le Figaro. Spania, care iși…

- Spania probabil va prelua, dupa Brexit, cu sustinerea Frantei, comandamentul Misiunii maritime a Uniunii Europene pentru combaterea pirateriei in zona Cornului Africii, inlocuind Marea Britanie, anunta diplomati europeni citati de cotidianul Le Figaro.Potrivit Mediafax, Spania, care asuma…

- Peste 200 de migranti s-au inecat in Mediterana Centrala in doua zile, ceea ce duce la peste 1.000 numarul celor care si-au pierdut viata, din ianuarie, pe aceasta ruta migratorie principala ce leaga Africa de UE, a indicat joi ONU, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Intr-un comunicat, Inaltul…

- Dintre cele 60 de trupuri neinsufletite transferate la departamentul de medicina legala al unui spital, 48 au fost confirmate ca fiind tunisieni si celelalte 12 - straini, a caror identificare este in curs de desfasurare, a declarat Lorena Lando, sefa misiuni OIM in Tunisia.In total, 68…

- Cel putin 11 imigranti au murit dupa ce ambarcatiunea in care se aflau s-a scufundat in Marea Mediterana, in apropierea coastelor Libiei, a anuntat, duminica, un purtator de cuvant al marinei libiene, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit Mediafax.ro.

