- Circa 20 de hectare de vegetatie uscata si vita de vie au ars, luni dupa-amiaza, in apropiere de municipiul Tulcea, intr-un incendiu provocat de utilizarea focului cel mai probabil, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Pentru stingerea incendiului au intervenit timp…

- Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, 55 focare de vegetație uscata au fost stinse de pompieri pe parcursul ultimelor 24 de ore, noteaza Noi.md Cele mai multe incendii de iarba și stufariș au fost lichidate de salvatori in sudul și centrul țarii. La Comrat angajații IGSU…

- Pompierii militari valceni au intervenit in ultimele doua zile pentru stingerea a 27 de incendii de vegetatie uscata, suprafata afectata fiind de circa 400 de hectare, au informat, luni, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea. Potrivit sursei citate, cele mai multe…

- Aproximativ 30 de hectare de vegetatie uscata de pe raza comunei Frumusica au ars in urma unui incendiu care s-a produs in cursul zilei de vineri, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, incendiul a pus in pericol litiera…

- Aproximativ 30 de hectare de vegetatie uscata de pe raza comunei Frumusica au ars in urma unui incendiu care s-a produs in cursul zilei de vineri, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu, anunța Agerpres. Potrivit sursei citate, incendiul…

- Peste 220 de hectare de teren din judetul Vrancea au fost afectate de incendiile de vegetatie uscata in luna ianuarie a anului in curs, a informat, marti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, potrivit Agerpres. "La nivelul judetului Vrancea, numai in luna ianuarie a anului…

- Mai multe case, un depozit de materiale de constructii, un depozit de lemne, dar si un parc de masini dezmembrate din zona Cornisa de la marginea municipiului Botosani, au fost in pericol, joi, din cauza unui incendiu de vegetatie uscata, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului judetean…

- Aproximativ 30 de hectare de vegetatie uscata au fost distruse in urma a doua incendii produse, in noaptea de sambata spre duminica, in zona de competenta a Sectiei de Pompieri Husi din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Unul dintre incendii s-a produs in comuna Stanilesti,…