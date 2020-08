Peste 1.000 de firme din Neamț au primit subvenția de 41,5% Primele plați de la buget pentru decontarea a 41,5% din cheltuielile salariale ale firmelor din Neamț au fost facute astazi, 24 august. Banii au intrat in contul a 1.010 agenți economici care și-au depus documentele pentru luna iunie. „Suma decontata este de 8.678.509 lei, de aceasta masura activa beneficiind 8.453 de persoane”, a declarat Titela Rodica Popescu, șefa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Neamț Neamț. Cei 41,5% reprezinta cheltuielile cu taxele și contribuțiile aferente salariilor de baza brute pentru angajații care au fost chemați la munca din șomajul tehnic pe perioada… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cheltuielile cu carantina suportate de stat in perioada starii de urgenta au fost deseori supraevaluate de unitatile administrativ teritoriale, fiind efectuate si plati pentru servicii neprestate.

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Hunedoara va informeaza ca, de la inceputul pandemiei pana in prezent, au fost efectuate lunar plați pentru un numar mediu de 2.800 de agenți economici care au solicitat șomajul tehnic in fiecare luna, pentru un numar de aproximativ 15.000 – 25.000…

- 3,18 % – rata somajului inregistrat in evidentele AJOFM Satu Mare in luna iunie 2020 La sfarșitul lunii iunie 2020, rata șomajului inregistrata in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Satu Mare a fost de 3,18 %, mai mare cu cu 0,16 pp decat cea din luna mai a anului 2020 datorita…

- Instituțiile din subordinea Ministerului Muncii au termen pana in 15 august sa implementeze soluții pentru comunicarea online cu cetațenii, a anunțat ministrul Muncii, Violeta Alexandru. Potrivit acesteia, lumea s-a schimbat, iar administrația din Romania a ramas mult in urma. Ministrul Muncii, Violeta…

- O sinteza prezentata de Prefectura Neamț in conferința de presa de astazi, 7 iulie, prezinta situația pagubelor cauzate de inundațiile din luna iunie. Conform documentului, au fost zeci de localitați calamitate, sute de gospodarii și zeci de kilometri de drumuri distruse, pagubele insumand peste 19,8…

- Primele date clinice cu privire la vaccin au fost dezvaluite miercuri intr-o lucrare lansata pe platforma de preprint MedRXiv, ceea ce inseamna ca nu a fost inca revizuita de specialisti terti sau publicata intr-un jurnal. Studiul clinic al Pfizer a desemnat la intamplare 45 de pacienti pentru a primi…

- Un pacient pozitiv la coronavirus care era in stare critica, in secția ATI de la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț, a fost vindecat dupa ce a fost tratat cu plasma imuna. „Al doilea pacient care a primit tratamentul cu plasma convalescenta are o evoluție buna, și-a revenit. Era in stare critica,…

- Cheltuielile generate de pandemie au dus deficitul bugetar la cinci luni la 38,84 mld. lei, respectiv 3,59% din PIB Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 3,59% din Produsul Intern Brut dupa primele cinci luni ale acestui an, la 38,84 miliarde lei, informeaza vineri Ministerul Finantelor.…