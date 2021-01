Peste 1.000 de doze de vaccin anti-COVID au fost irosite în România Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, spune ca pana acum in Romania au fost irosite 1.300 doze de vaccin anti-COVID. Cele 1.300 de doze irosite reprezinta 0,29% din din totalul de doze distribuite la centrele de vaccinare. Medicul Valeriu Gheorghița explica faptul ca aceste doze au fost irosite din cauza „abaterii de la lanțul de frig, deteriorarea flacoanelor și reconstituirea incorecta”. 200 de doze de vaccin anti-COVID-19 au fost distruse saptamana aceasta la Institutul de Gastro-enterologie din județul Cluj, unde s-a stricat un frigider in care erau depozitate vaccinurile.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

