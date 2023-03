Peste 1.000 de despăgubiri în urma cutremurelor din Gorj Cutremurele din ultima perioada care au afectat județele Gorj, Cluj, Hunedoara, darși Capitala, demonstreaza cat de vulnerabili continuam sa fim. In urma acestor evenimente, pana la finalul lunii februarie, au fost deja deschise peste 1.000 de dosare de dauna, in baza polițelor de asigurare obligatorii și facultative pentru locuințe. Sunt cifre care arata rolul fundamental al unei asigurari in astfel de situații, pentru creșterea gradului de reziliența și de protecție financiara a populației, susțin reprezentanții Uniunii Naționale a Societaților de Asigurare și Reasigurare din Romania. De altfel,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

