Peste 1.000 de curse aeriene au avut intarzieri mai mari de jumatate de ora si peste 50 au fost anulate in ultima saptamana, pe Aeroportul Henri Coanda. Potrivit Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), in intervalul 30 iunie – 6 iulie 2022, pe Aeroportul Henri Coanda, un numar de 957 de zboruri (aterizari și decolari) au […] The post Peste 1.000 de curse, intarziate si anulate intr-o saptamana, pe Aeroportul Henri Coanda appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .