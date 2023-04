Stiri pe aceeasi tema

- 18 total views …și susține astfel ca mai multe unitați de invațamant din județul Valcea vor fi dotate cu echipamente digitale și nu numai. Deși multe proiecte pe PNRR nu au fost aprobate pentru finanțare, din n motive, in mare parte prost intocmite, vedem cum CJ Valcea iese cu un comunicat de presa…

- 9 școli speciale, o gradinița pentru copiii cu nevoi speciale și Centrul Județean de Resurse și Asistența Educaționala, vor fi dotate cu mobilier și echipamente digitale. Proiectul va fi finanțat prin PNRR.

- Primaria Mireșu Mare susține educația.Cofinanțare in cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unitaților de invațamant preuniversitar și a unitaților conexe”! Conform HCL 21/2023, consilierii locali au aprobat valoarea totala a proiectului in cuantum de…

- 28 de unitați de invațamant din Suceava vor fi dotate cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale prin proiectul EduDigital-Unitați de invațamant preuniversitar echipate și performante in municipiul Suceava- Componenta 15 P.N.R.R, a anunțat astazi viceprimarul Lucian Harșovschi. ”Vineri,…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ca in prima ședința a deliberativului județean va supune spre aprobare un proiect in valoare de 4,6 milioane lei, finanțat prin PNRR, Componenta 15: Educație, care are in vedere cateva capitole. Gheorghe Flutur a spus ca prin acest…

