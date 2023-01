Peste 100 de turiști au rămas înzăpeziți cu mașinile în zona Zănoaga- Dichiu, au intervenit jandarmii și polițiștii. VIDEO Peste 100 de turiști au ramas inzapeziți cu mașinile in zona Zanoaga- Dichiu, au intervenit jandarmii montani de la posturile Peștera și Zanoaga pentru ai ajuta sa ajunga la domiciliu. Turiștii au ramas blocați cu autoturismele pe partea carosabila, dupa ce s-au aventurat in Munții Bucegi. Intervențiile au avut loc, cu preponderența pe tronsonul de [...] The post Peste 100 de turiști au ramas inzapeziți cu mașinile in zona Zanoaga- Dichiu, au intervenit jandarmii și polițiștii. VIDEO first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

