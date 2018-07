Stiri pe aceeasi tema

- Pentru zeci de localnici si sute de animale din orasul Babeni - judetul Valcea s-a emis marti, 10 iulie, ordin de evacuare. Apele raului Bistrita au iesit din matca si s-au revarsat peste oras.

- Trafic rutier intrerupt pe cinci tronsoane de drum national Arhiva Foto: Agerpres. Traficul rutier este întrerupt, la aceasta ora, pe cinci tronsoane de drum national din cauza apei acumultate pe carosabil sau a aluviunilor aduse de revarsarea apelor. Este vorba despre DN 15 Borsec…

- Ploile abundente din ultima perioada au dus la cresterea extrem de puternica a debitului raului Moldova, care a provocat o ruptura in digul de protectie a statiei de captare Berchisesti, de unde se extrage din adancuri apa potabila care alimenteaza municipiul Suceava si localitatile din ...

- Barbatul disparut miercuri seara in apele raului Buzau a fost gasit decedat de catre un echipaj de scafandri, care a reluat cautarile joi dimineata, informeaza purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Luiza...

- Mii de credincioși hinduiști din India și Nepal s-au scaldat in apele poluate ale raului Yamuna, cel mai mare afluent al fluviului Gange, in cadrul Festivalului Chhath puja. Sute de preoti, calugari si practicanti de yoga au intrat in zorii zilei in apele raului sacru.

- Un tanar de 24 de ani, militar, din Pitești, și-a pierdut viața inecat in apele marii, la Constanța. Deși un inotator profesionist l-a scos din apa, incercand sa il resusciteze pana la sosirea ambulanței, medicii nu l-au mai putut salva.

- Pescarii sportivi din Neamt au lasat deoparte lansetele si au pornit la curatenie in locurile unde, de obicei, pescuiesc. Au avut si ajutoare: oameni nemultumiti de felul in care arata lacurile din judet.

- Prefectura Arad a decis, joi, sa activeze un grup de suport tehnic pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de epidemii, ca masura de precautie dupa ce pe strazile municipiului Arad s-au adunat, in ultimele zile, cantitati mari de gunoaie, ca urmare a unor probleme de logistica aparute…