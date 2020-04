Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a anuntat ca pentru menținerea ordinii și siguranței publice, pe raza județului Suceava au acționat 517 cadre M.A.I. din care 400 polițiști, 105 jandarmi și 4 polițiști de frontiera, precum și 96 polițiști locali și 19 militari MApN. Alexandru Moldovan a spus…

- Peste 100 de sancțiuni au fost aplicate de forțele de ordine din Bistrița-Nasaud, in ultimele 24 de ore. Valoarea amenzilor se cifreaza la peste 160.000 lei. In ultimele 24 de ore, pe raza judetului Bistrița-Nasaud, au fost angrenati in activitati specifice 305 politisti, 102 jandarmi și 41 de politisti…

- Polițiștii mureșeni continua sa acționeze integrat, impreuna cu celelalte structuri teritoriale cu atribuții in domeniul ordinii și siguranței publice, pentru impunerea normelor legale in timpul starii de urgența prin verificarea persoanelor și societaților comerciale, fluidizarea traficului rutier…

- BULETIN DE PRESA din data de 09.04.2020 In ultimele 24 de ore, structurile de ordine și siguranța publica din județul Dambovița au desfașurat urmatoarele activitați: au fost constituite 199 de patrule ale Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița, dintre care 73 mixte cu Inspectoratul…

- Politistii din Bucuresti au verificat respectarea restrictiilor de circulatie in sectoarele 2 si 5, unde au aplicat 85 de amenzi in valoare de 240.500 de lei.Politistii din Bucuresti au oprit peste 280 de conducatori auto si legitimate sau verificate la domiciliu peste 300 de persoane. "Pentru nerespectarea…

- Politistii vranceni au aplicat, in ultimele 24 de ore, amenzi de peste 500.000 lei pentru persoanele care nu au respectat prevederile Ordonantei militare referitoare la circulatia persoanelor in afara locuintei in intervalul orar 22,00 si 6,00, cuantumul sanctiunilor scazand la jumatate fata de ziua…

- Aproximativ 150 de amenzi au fost date, in ultimele 24 de ore, de politistii si jandarmii bistriteni persoanelor care nu au respectat restrictiile de circulatie prevazute in Ordonanta Militara nr.3, cuantumul acestora ridicandu-se la circa 400.000 lei.Potrivit comunicatului remis vineri de…

- In zilele de weekend, politistii rutieri au actionat pe raza intregului judet, pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Oamenii legii au aplicat peste 700 de sancțiuni contravenționale șoferilor indisciplinați. Au fost retinute 50 de permise de conducere.…