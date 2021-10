Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a eliminat din lista testelor rapide antigen COVID-19 trei teste. Alte 107 teste rapide antigen au fost respinse. Testele neconforme au rezultate false și pot pune in pericol sanatatea, atrage atenția InfoCons. Conform InfoCons, o lista a testelor rapide antigen COVID-19, precum și…

- Comisia Europeana a transmis, vineri, un mesaj de condoleanțe familiilor pacientilor care au murit in incendiul devastatpr de la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta, unde șapte bolnavi și-au pierdut viața. “Doresc sa transmit condoleante, in numele Comisiei Europene, prietenilor si familiilor…

- Romania a intrat de joi seara in zona roșie pe lista țarilor cu risc epidemiologic din cauza numarului mare de infectari cu Sars-Cov-2. Joi a fost ziua in care țara noastra a inregistrat un record absolut de cazuri de Covid-19, peste 12.000. Alaturi de Romania, in zona roșie au intrat și Republica Moldova…

- In urma discuțiilor purtate cu reprezentanții Comisiei Europene, mai multe companii aeriene europene au acceptat, joi, sa ramburseze banii datorati pasagerilor ale caror zboruri au fost anulate, in perioada pandemiei de COVID-19, si de asemenea s-au angajat sa furnizeze mai multe informatii cu privire…

- Multe unitați de invațamant au fost inchise, iar cursurile au fost suspendate, la doar cateva zile de la inceperea anului școlar in format fizic. Asta dupa explozia cazurilor de COVID-19 in randul elevilor. Pana in prezent, numarul elevilor infectați depașește deja 100, potrivit datelor colectate de…

- Cele 100.000 de teste rapide antigen COVID-19 primite din partea Romaniei, nu vor fi folosite pentru testarea profesorilor, insa ar putea utilizate pentru elevi. Despre acest lucru a anunțat ministra Sanatații, Ala Nemerenco, transmite jurnal.md. „Pina acum ambulanțele nu au fost dotate cu teste, puteau…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, joi seara, trimiterea catre Republica Moldova a 100.000 de teste rapide antigen COVID-19. “Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat Hotararea numarul 64 privind acordarea de asistenta internationala pentru Republica Moldova constand…

- Autoritațile romane au trimis, vineri, 100.800 de doze de vaccin AstraZeneca Republicii Ucraina, in vederea gestionarii pandemiei impotriva COVID-19. Dozele de vaccin anti COVID-19, acordate cu titlu gratuit, ca ajutor umanitar, reprezinta numarul de doze achizitionate de Ministerul Sanatatii si livrate…