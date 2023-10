Peste 100 de străini, uciși în urma atacului terorist Hamas în Israel. Lista țărilor care au confirmat victime Atacul de saptamana trecuta al Hamas asupra Israelului s-a soldat cu moartea a peste 1.300 de oameni. AFP a adunat informații despre numarul strainilor uciși sau disparuți. Peste 100 de straini au fost confirmați morți. Mulți dintre ei dețineau și cetațenie israeliana. AFP a intocmit o lista cu peste 100 de straini care au fost […] The post Peste 100 de straini, uciși in urma atacului terorist Hamas in Israel. Lista țarilor care au confirmat victime appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

