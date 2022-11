Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 24 noiembrie, intr-o locatie speciala de evenimente, situata in mijlocul naturii (Padurile Regale) are loc evenimentul “NUNTA DE PROBA”, incepand cu orele 17.00 si pana la orele 22.00.Devenit deja o traditie, evenimentul “nunta de proba” este creat special pentru mirii aflati in cautarea…

- Intrarea in sistemul public de sanatate costa mult, cel puțin așa au ințeles patru absolvente ale unei școli postliceale din Romania.Ele au dat o suma mare de bani unui barbat care le-a promis ca le va angaja la un spital public din Capitala.Conform unor surse judiciare, barbatul, care…

- Poliția a documentat peste 300 de fapte de inșelaciune in cazul unor persoane din Capitala. Acestea comandau haine online, le plateau, insa in final ajungeau sa le obțina gratis.”Astazi, 12 octombrie 2022, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul…

- Camera Deputaților a votat, marți, 27 septembrie, majorarea salariilor din administrația locala, de care vor beneficia primarii, viceprimarii, președinții de Consilii Județene și vicepreședinții, precum și angajații din administrațiile locale.Potrivit modificarilor propuse, salariile primarilor…

- Carburantii standard se comercializeaza, joi 22 septembrie, in Romania cu preturi cuprinse intre 6.63 lei/l și 8.23 lei/l.Prețurile practicate de stațiile de carburanți din București și din țara, astazi, 22 septembrie 2022, pot fi verificate online de șoferi pe Monitorul Preturilor.Prețurile…

- O persoana a fost ranita in urma unui accident in care au fost implicate trei masini produs luni dimineata, 12 septembrie, pe A1 Bucuresti - Pitesti, sensul catre Capitala.Circulatia rutiera in zona a fost restrictionata.”Pe Autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, la kilometrul 35, in zona…

- Autoritațile romane vor sa-i atraga pe turiști pe malul Marii Negre. Iar una dintre strategii se refera la marirea plajelor.Deja zona de nisip din stațiunea Mamaia a fost largita cu pana la 150 de metri fața de spațiul de promenada. Acum a venit randul plajelor din Eforie Sud.Proiectul…

- Sibiul atrage an de an sute de mii de turiști. Cladirile vechi, piațetele boeme și obiectivele turistice sunt principalele obiective cautate atat de romani, cat și de straini.Unul dintre acestea intra insa in reabilitare. Celebrul Pod al Minciunilor din Sibiu intra de luni in reparatii programate…