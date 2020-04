Stiri pe aceeasi tema

- Sancțiuni de peste 250.000 lei au aplicat polițiștii și jandarmii, in Timiș, celor care nu au respectat restricțiile de circulație. In județul Timiș, in cursul zilei de 26 aprilie, polițiștii timișeni au aplicat 189 sancțiuni contravenționale in valoare de 240.660 lei pentru nerespectarea masurilor…

- Forțele de ordine au dat in cursul zilei de ieri 132 de amenzi timișenilor care nu au respectat masurile de restrictive a circulației impuse de Ordonanța Militara nr.3, cuantumul amenzilor ridicandu-se la 244.660 de lei „In județul Timiș, in cursul zilei de 25 aprilie, polițiștii timișeni au aplicat…

- Polițiștii și jandarmii timișeni au aplicat in ultimele 24 de ore un total de 108 sancțiuni unor cetațeni care nu au respectat restricțiile de circulație instituite prin Ordonanța Militara nr. 3. Astfel, in județul Timiș, in cursul zilei de 24 aprilie, polițiștii timișeni au aplicat 94 sancțiuni contravenționale…

- Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) informeaza ca in cursul zilei de vineri au fost intocmite 12 noi dosare penale privind zadarnicirea combaterii bolilor, iar politistii au aplicat 7.127 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 14.647.600 de lei, persoanelor care nu respectau prevederile…

- 418 sancțiuni aplicate de autoritați, pentru nerespectarea prevederilor referitoare la restricțiile de circulație In contextul raspandirii la nivel național a infecției cu virusul “CORONAVIRUS SARS-CoV-2” autoritațile continua efectuarea de verificari in teren la adresele persoanelor aflate in evidența…

- Polițiștii și jandarmii doljeni au aplicat peste 190 de sanctiuni contraventionale in valoare de 370.000 de lei craiovenilor care nu au respectat prevederile Ordonantei Militare nr. 3/2020. Potrivit Instituției Prefectului județului Dolj, fortele de ordine au actionat ieri integrat, in echipaje mixte…

- Peste 450 de infracțiuni au fostconstatate de polițiști in ultimele 24 de ore in toata țara, dintre caremajoritatea au fost de talharii. Agențiiau aplicat aproape 2000 de sancțiuni celor care au incalcat legea, iar 121 de șoferi au ramas fara permis, potrivit unuicomunicat al Poliției Romane.In prima…

- Polițiștii din Bistrița-Nasaud au aplicat, miercuri, aproximativ 150 de amenzi, dintre care peste 100 au fost pe linie rutiera, al caror cuantum ajunge la 35.000 lei. Totodata au fost reținute 16 permise de conducere, iar 9 certificate de inmatriculare au fost retrase. Polițiștii bistrițeni au intervenit,…