Stiri pe aceeasi tema

- In total 100 de romani care urmau sa ajunga la București cu un zbor Lufthansa au ramas blocați pe aeroport, fara bagaje, apa sau mancare. Imaginile arata cum zeci de romani dorm pe banda de bagaje a aeroportului și așteapta vești despre zborul lor catre București, anulat din cauza ninsorilor abundente.…

- Ninsorile abundente au provocat perturbari majore in Bavaria, sudul Germaniei, in special in capitala sa Munchen unde traficul aerian si feroviar a fost intrerupt sambata, anunta AFP citata de news.ro. Citește și: O femeie a murit dupa ce i-a explodat centrala termica din casa Mai mulți romani au ramas…

- Scena dezgustatoare in fața restaurantului McDonald’s din Cluj-Napoca. Un clujean a filmat șobolani in timp ce mișuna. Daca șobolanii au ajuns pana acolo, inseamna ca zona este impanzita, crede omul. In acest context, stiridecluj.ro amintește ca Clujul este comparat in permanența cu Viena, Munchen sau…

- Eva Lys (21 de ani, 114 WTA) a avut o saptamana excelenta la Cluj-Napoca, unde a ajuns in semifinalele Transylvania Open. Sportiva din Germania a trecut de Sorana Cirstea, Jaqueline Cristian și Ekaterina Makarova.

- Primarul municipiului Cluj-Napoca susține ca decizia Guvernului de a elimina facilitațile pentru IT-iști, obligandu-i sa plateasca impozit pe venit pentru lefurile de peste 10.000 de lei brut, este o greșeala. „Nu sunt mulțumit de conținutul actului in ceea ce privește eliminarea facilitaților pentru…