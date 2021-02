Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de persoane au fost ranite în Japonia în urma cutremurului cu magnitudinea 7,3 care a zguduit provincia Fukushima, fiind resimtit puternic inclusiv în capitala Tokyo, la peste 200 km distanta, a anuntat duminica biroul premierului Yoshihide Suga, citat de dpa și preluat de…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,1 s-a produs in estul Japoniei, in regiunea Fukushima, la aproape zece ani de la dezastrul nuclear din 2011. Seismul puternic a fost resimtit pe scara larga in toata tara și a zguduit cladirile capitalei Tokyo.

- Un seism puternic cu magnitudinea de 7,1 s-a produs sambata in largul coastelor prefecturii Fukushima, in estul Japoniei, a anuntat Agentia nipona de Meteorologie, relateaza Reuters. Seismul s-a produs la o adancime de 60 de kilometri in Oceanul Pacific, a precizat agentia. Nu au fost semnalate pagube…

- Tokyo a raportat joi alte 2.447 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, cea mai mare cifra zilnica inregistrata pentru a doua zi consecutiv, conform media locale, relateaza DPA.Cifra anuntata joi depaseste cu mult recordul zilnic anterior, stabilit miercuri, de 1.591 de cazuri.Prim-ministrul Yoshihide…

- Autoritațile de la Tokyo se pregatesc de impunerea unor restricții drastice, in condițiile recrudescenței infectprilor cu noul coronavirus, dar, in același timp, nu renunța la ideea organizarii Jocurilor Olimpice. Premierul nipon Yoshihide Suga a anuntat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca…

- Autoritațile nipone vor impune o noua stare de urgența in regiunea Tokyo din cauza creșterii infecțiilor cu COVID-19, potrivit premierului Yoshihide Suga, citat de AFP. El a sfatuit populația sa iasa...

- Autoritațile japoneze adopta o abordare radicala și recomanda cetațenilor sa poarte masca și in propriile case. Japonia se confrunta in prezent cu un al doilea val agresiv al pandemiei de coronavirus. Conform Bloomberg și Mediafax, guvernatoarea din Tokyo, Yuriko Koike, și omologii ei din alte trei…

- Forțele de aparare au fost mobilizate in urma ninsorilor abundente care s-au abatut saptamana aceasta in Japonia, pentru a ajuta peste 1.000 de oameni blocați cu mașinile pe o autostrada situata la nord de Tokyo, relateaza CNN. Stratul de zapada depașește doi metri in unele regiuni.Peste 1.000 de oameni…