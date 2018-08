Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 13 ani, din județul Neamț, a murit inecat, vineri dupa-amiaza, in raul Bistrița, in timp ce se afla la scaldat cu alți copii. Trupul baiatului a fost recuperat de catre pompieri și predat echipajului medical care a efectuat manevrele de resuscitare, insa fara niciun rezultat. Tragediile…

- Un dosar penal pentru distrugere prin incendiere a fost deschis, joi, dupa ce o autospeciala a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis a fost cuprinsa de flacari in timpul unei misiuni de stingere a unui incendiu. Ancheta a fost preluata de Parchetul Militar Timisoara.

- O furtuna puternica s-a produs, miercuri seara, la Timișoara, pompierii fiind solicitați pentru degajarea unor copaci rupți de vant, a unor acoperișuri smulse, dar și pentru evacuarea apei din mai multe zone. (Cele mai bune oferte laptopuri) Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații…

- Un autocar a luat foc pe DN7, in zona Dealul Negru, pentru stingerea incendiului deplasandu-se spre locul indicat mai multe echipaje de pompieri, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Catalin Popescu. El a precizat ca nu sunt victime, iar autocarul…

- Retim Ecologic Service SA a informat ieri ca incepand cu 5 august 2018 nu va mai presta servicii de salubritate stradala in Timișoara. Astfel, dupa 12 ani de operare ... The post Din 5 august, nu mai are cine matura strazile Timișoarei appeared first on Renasterea banateana .

- Doua motociclete de interventie SMURD au intrat in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis si pot fi utilizate incepand de joi. Raed Arafat a spus, la Timisoara, ca astfel se reduc timpii de raspuns la interventii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O masina a fost incendiata pe o strada din Timisoara. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, incendiul a fost anuntat la 112, in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 02.40. La fata locului au fost trimisi in cateva minute patru pompieri, cu o autospeciala.…