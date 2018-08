Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au ieșit din nou in Piața Victoriei pentru a patra zi consecutiv pentru a protesta impotriva PSD și a actualului Guvern. Prezenta jandarmilor in piata este redusa, dar centrul pietei a fost imprejmuit cu garduri de protecție....

- Apar acuzatii tot mai grave dupa violentele de la mitingul de vineri din Piata Victoriei. Chris Terhes, presedintele Coalitiei Romanilor din SUA, dezvaluie ca are informatii despre mercenari infiltrati pentru a lua cu asalt sediul Guvernului.

- Jandarmeria Romana a anunțat pe pagina oficiala de Facebook ca la protestele de aseara și-au facut apariția și galeriile unor echipe de fotbal. Piața Victoriei din București a fost aseara taram de lupta dupa ora 20:00 cand au aparut violențele. Peste 100.000 de oameni s-au adunat in fața Guvernului…

- Peste 60 de persoane au avut nevoie, in ultima ora, de asistenta medicala din partea echipajelor SMURD, in urma violentelor din Piata Victoriei, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov. Numarul total al interventiilor echipajelor medicale a ajuns la 172. Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, in intervalul…

- Alte 40 de persoane au avut nevoie de asistenta medicala din partea echipajelor SMURD, in urma violentelor din Piata Victoriei, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov. Un alt jandarm a fost lovit in zona fetei. In total, pana la ora 19.00, 76 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dintre…

- Peste o suta de persoane protesteaza marti seara in Piata Victoriei, iar lor li s au alaturat presedintele PNL, Ludovic Orban, si mai multi parlamentari liberali, intre care Raluca Turcan, Mara Mares, Robert Sighiartau, informeaza Agerpres.ro. Protestatarii flutura steaguri tricolore si striga Demisia,…

- Romania, in fierbere! Un protest intitulat "Cod rosu de OUG" este anuntat pentru aceasta seara in Piata Victoriei si in alte orase din tara. Mii de persoane s-au aratat deja interesate de evenimentul care a fost creat pe Facebook. "SOLIDARITATE! Hai in strada! Aceiasi actori, acelasi tupeu de borfas!…

- Incidente cu protestatarii #Rezist, inainte de mitingul PSD . Cateva zeci de persoane au fost evacuate de jandarmi din Piața Victoriei, cu circa o ora inainte de mitingul din fața Guvernului. Membrii mișcarii Rezist au anunțat zilele trecute ca vor organiza un protest care se va suprapune cu mitingul…