- Sute de persoane au participat, luni, la slujba de inmormantare a cunoscutei disidente anticomuniste Doina Cornea, ce a avut loc in foaierul Casei Universitarilor, aflat langa sediul central al Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, la care aceasta a predat cu ani in urma. Peste 400 de persoane,…

- Reputatul teolog, scriitor si traducator Cristian Badilita – unul dintre exponentii miscarii monarhiste autohtone – propune, intr-un fabulos text remis EVZ, beatificarea Doinei Cornea, plecata la Domnul vineri, la varsta de 89 de ani, intrucat regretata luptatoare anticomunista a intrat, de peste trei…

- Cei care au dorit sa aduca un ultim omagiu disidentei anticomuniste Doina Cornea au venit sa se reculeaga, duminica, in Catedrala Greco-Catolica din Cluj-Napoca, unde sicriul cu trupul neinsufletit a fost depus, la ora 15,00, in Aula "Cardinal Iuliu Hossu". De la ora 17,30, episcopul de Cluj-Gherla,…

- "I s-a spus Doamna de Fier a rezistentei romanesti anticomuniste. Poate ar fi meritat un titlu de erou in viata. Pentru ca simplitatea avea un nume, i-am spus simplu Doina Cornea. Acum, la trecerea in lumea celor drepti, ne rugam pentru vesnica odihna. Dumnezeu s-o ierte!", a transmis Victor Ciorbea.…

- "Trecerea la cele vesnice a Doinei Cornea m-a întristat si marcat profund. Doina Cornea a fost un reper moral al luptei anticomuniste si un fenomen unic pe axa rezistenței anticomuniste din Europa centrala și de est. Istoricii o încadreaza, pe buna dreptate, în componenta istorica…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleanțe dupa decesul Doinei Cornea. Șeful statului a reamintit faptul ca Doina Cornea a fost un simbol al curajului și rezistenței romanești in perioada comunista, iar pentru mulți, spune Iohannis, ea a fost vocea libertații și speranței. Președintele…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri, 4 mai a.c., un mesaj de condoleante in urma decesului Doinei Cornea. Va prezentam in continuare textul mesajului: "Am aflat cu profunda tristete despre disparitia doamnei Doina Cornea, una dintre cele mai importante voci ale disidentei anticomuniste.…

- Disidenta anticomunista Doina Cornea a murit, in cursul noptii de joi spre vineri, in locuinta sa, la varsta de 88 de ani. Doina Cornea era bolnava de mai mult timp. Vestea mortii sale a fost confirmata pentru Agerpres de Leontin Iuhas, fiul Doinei Cornea. Doina Cornea – traducatoare, publicista si…