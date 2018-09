Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 35 de persoane au murit si alte peste 100 au fost ranite dupa ce un camion care transporta benzina a explodat in statul Nasarawa din nordul Nigeriei, provocand un incendiu, au transmis autoritatile locale, citate de Reuters.

- Un val de caldura intensa a provocat decesul a cel putin 14 persoane in Japonia, pe durata weekendului prelungit, a relatat marti presa locala, temperaturile ridicate impiedicand redresarea zonelor afectate de inundatiile care au ucis peste 200 de persoane saptamana trecuta, relateaza Reuters.…

- Inundatiile si alunecarile de teren din vestul Japoniei s-au soldat cu moartea a cel putin 199 de persoane, a anuntat joi dimineata purtatorul de cuvant al guvernului nipon, informeaza AFP, citata de Agerpres. Premierul Shinzo Abe a ordonat in timpul unei reuniuni a celulei de criza sa se actioneze…

- Bilantul victimelor provocate de ploile fara precedent care s-au abatut asupra Japoniei in ultimele zile a ajuns la cel putin 64 de persoane. Inundatiile au determinat evacuarea catorva milioane de rezidenti, a precizat presa nipona, in contextul in care precipitatiile vor continua sa cada in Japonia…

- Inundatiile produse in ultimele 48 ore in judetul Neamt au afectat 53 de locuinte si 122 de gospodarii, potrivit ultimului bilant realizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), citat de Agerpres.

- Trei imigranti si-au pierdut viata, iar alti sapte au fost raniti, dupa ce vehiculul in care acestia se aflau a iesit de pe o sosea din nordul Greciei si s-a rasturnat, a anuntat Politia, potrivit site-ului agentiei de stiri Reuters.

- Lai Chau, o provincie situata la 470 kilometri nord-vest de capitala Hanoi, a fost cel mai puternic lovita de intemperii, cu 12 morti, dintre care doi copii, a declarat oficialul local Le Trong Quang.Majoritatea victimelor s-au inecat sau au fost ingropate de alunecarile de teren declansate…

- Numarul deceselor provocate de inundatiile si alunecarile de teren inregistrate in Vietnam a ajuns la 15, insa ar putea creste, pe fondul prognozelor de ploi torentiale pentru provincia cea mai grav afectata, situata in nordul muntos al tarii, informeaza Reuters, informeaza Agerpres.Lai Chau,…