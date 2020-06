Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți angajați din cadrul Agenției Servicii Publice (ASP) au fost infectați cu noul coronavirus. Conform surselor Știri.md, unii angajați, care au comunicat cu persoane diagnosticate cu COVID-19 din cadrul instituției, nu au fost plasați in carantina. "Mai mulți angajați ai Agenției Servicii Publice…

- Focarul de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj se extinde. Inca trei angajați ai instituției au fost confirmați, luni, cu noul coronavirus. Asta dupa ce au intrat in contact cu o infirmiera infectata, scrie Mediafax.Prima angajata a DGASPC Gorj, confirmata pozitiv,…

- Sase persoane din localitatea buzoiana Ramnicelu au fost preluate, joi seara, de ambulante si transportate la spitalul suport pentru COVID-19 din Ramnicu Sarat. Cei sase au intrat in contact cu un membru al familiei, confirmat cu coronavirus.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul…

- Alerta epidemiologica la o fabrica de conserve din Sibiu, unde patru muncitori sunt infectați cu noul coronavirus. 80 dintre cei aproape 600 de angajați ai fabricii, au fost puși in izolare la domiciliu, dupa ce au intrat in contact direct cu aceștia. O colega a celor patru angajați infectați cu coronavirus,…

- . „Rezultatele de laborator au evidentiat faptul ca fata de rezultatele de ieri (29 aprilie, n.r.), inca 7 persoane au fost depistate pozitiv cu noul coronavirus, doi copii si 5 angajati, ceea ce inseamna ca, in total, au fost depistate pozitiv 12 persoane, 6 beneficiari ai serviciului social si 6 angajati…

- In urma testarilor pe care Direcția de Sanatate Publica Suceava le-a facut in weekend la Centrul de Recuperare Neuropsihiatrica Sasca Mica, rezulta ca 242 de persoane internate și 59 de angajați sunt infectați cu noul coronavirus. Daca luni, 20 aprilie, se vorbea de 40 de persoane internate in ...

- Peste 300 de persoane beneficiare ale Centrului de Recuperare Neuropsihiatrica din Sasca Mica, judetul Suceava, si angajati ai institutiei au fost diagnosticate cu COVID-19. Daca ieri vorbeam de 40 de beneficiari de la Centrul de Recuperare Neuropsihiatrica Sasca Mica infectati cu noul coronavirus,…

- Spitalul de Boli Infecțioase Brașov a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, au mai fost externați 18 pacienți COVID-19 vindecați: 10 barbați și 8 femei. Astazi, in județul Brașov, 303 persoane sunt in carantina și 1.128 de persoane sunt autoizolate și monitorizate la domiciliu. Ministrul Sanatații: ,,In…