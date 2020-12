Peste 100 de persoane au fost ucise în Etiopia de un grup de bărbaţi înarmaţi Un grup de barbati inarmati a ucis peste 100 de persoane intr-un atac comis miercuri in vestul Etiopiei, a anuntat Comisia etiopiana a drepturilor omului (EHRC), transmite AFP, potrivit Agerpres. EHRC a informat intr-un comunicat ca "peste 100 de persoane au fost ucise prin impuscare de barbati inarmati" in regiunea Benishangul-Gumuz.

Comisia a declarat ca a primit "dovezi foto ingrijoratoare" de la supravietuitorii atacului comis inaintea zorilor asupra "locuitorilor care dormeau" in zona Metekel, atac care a continuat pana miercuri dupa-amiaza.



Cel putin 36 de persoane ranite… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au murit si alte 21 au fost ranite sambata intr-o serie de atacuri cu obuze de mortier in capitala afgana, Kabul, transmit AFP, Reuters si DPA. Atacurile, care nu au fost...

- CARAS-SEVERIN – Deputatul PSD sustine ca activitatea parlamentara are reguli si cutume pentru care este nevoie de experienta! Multi spun despre parlamentarul carasean ca este de prea multa vreme in politica, mai ales ca acum candideaza pentru al șaselea mandat de parlamentar. Primul la Senat! Relativ…

- Patru persoane au fost ucise si una a fost ranita intr-un atac armat in Nevada, in Statele Unite, iar intre morti se afla un barbat suspectat ca este autorul atacului armat, impuscat de politie, scrie presa locala, conform news.ro.Fortele de ordine au fost alertate marti, catre ora locala…

- Marți dimineața, poliția este inca in cautarea unui suspect al atacurilor teroriste din Viena. Cel puțin 14 persoane au fost ranite dupa ce mai mulți atacatori au deschis focul in șase locații din capitala Austriei, atacuri care au dus la uciderea a doua persoane, potrivit unui bilanț citat de BBC.…

- Atentatul de la Viena din aceasta seara s-a soldat cu șapte morți și nenumarați raniți, dupa ce mai multe persoane au inceput sa traga la intamplare in oamenii aflați in dreptul unei sinagogi.

- Cel putin zece persoane au fost ucise, iar numeroase altele au fost ranite in urma unui atac armat comis luni la Universitatea din Kabul, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate afgane, citate de agentia Reuters.Mai multi militanti islamisti au deschis focul in incinta Universitatii…

- Alti doi barbati au fost arestati de poliție, in weekend, in cadrul anchetei asupra atentatului terorist de la Nisa, in care au fost ucise trei persoane, scrie larepubblica , citand mass-media franceze. Pana acum, șase persoane au fost arestate in ancheta atentatul terorist. Ultimii arestati sunt doi…

- Jihadistii Boko Haram au ucis 12 persoane si au rapit alte sapte, duminica, intr-un atac asupra unui sat de langa Chibok, in nord-estul Nigeriei, au anuntat surse locale, relateaza AFP preluat de agerpres. Jihadistii, aflati in sase vehicule, au atacat satul Takulashi, la 18 km de Chibok, au tras…