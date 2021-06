Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de percheziții se fac, miercuri, in Capitala, la societați comerciale banuite ca au pus in circulație produse contrafacute. Poliția Capitalei și Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 fac, miercuri, 114 percheziții la punctele de lucru ale unor societați comerciale. Cercetarile au…

- Polițiștii bucureșteni au descins, marți, la patru adrese din Capitala, fiind reținuți doi tineri, acuzați ca au furat din casele de valori a unor firme aproape 70.000 de lei. Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Serviciul Investigații Criminale, sub supravegherea…

- Polițiștii au reținut, ieri, o femeie care a talharit un pensionar din Capitala, dupa ce i-a pus somnifere in bautura. Ancheta a fost ingreunata pentru ca toți martorii au crezut ca aceasta este barbat. Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au pus in aplicare un mandat de perchezitie, in Bucuresti,…

- Polițiștii efectueaza, marți dimineața, percheziții la locuințele unor funcționari publici și la sediul Primariei Bistrița, intr-un dosar penal privind emiterea de avize și autorizații pentru construcții civile. Potrivit Poliției Romane, polițiștii pun in executare 7 mandate de percheziție domiciliara,…

- Un elev de 8 ani de la o școala din Capitala a fost ranit, luni, dupa ce un dulap s-a prabușit peste el. Accidentul ar fi avut loc la Școala Gimnaziala Nr.206 din cartierul Drumul Taberei. Potrivit primelor informații, personalul medical sosit la fața locului i-a acordat elevului ingrijiri medicale,…

- Femeia care a accidentat mortal, pe 27 februarie, doua fete de 6 și 20 de ani, in zona Andronache din Capitala, a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2. Procurorii au stabilit ca femeia de 57 de ani avea o avea o imbibatie alcoolica de 1,25 g/l alcool…

- Politistii efectueaza, luni, 24 de perchezitii in Bucuresti si in 6 judete, la persoane si firme banuite ca ar fi consemnat in fals ca ar fi realizat activitati de colectare si reciclare a peste 38 de milioane de kilograme de deseuri de ambalaje. Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii…

- Polițiștii au descins, joi, la noua adrese din Capitala, mai multe persoane fiind acuzate ca au folosit ordine de plata falsificate, pentru a achiziționa aproape un milion de maști de unica folosința. Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe…