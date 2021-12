Peste 100 de percheziții în București și în alte 36 de județe: se caută arme trimise ilegal în țară, prin curierat Peste 100 de percheziții au loc joi dimineața in București și alte 36 de județe la persoane suspectate ca au adus in țara arme de foc prin intermediul unor firme de curierat. Conform unui comunicat de presa transmis de IGPR, polițiștii Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase – IGPR fac, joi dimineața, 103 percheziții in București și 36 de județe, intr-un dosar de nerespectarea regimului armelor si al munitiilor și contrabanda calificata. In perioada iulie – noiembrie 2021, polițiștii Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au documentat activitatea infracționala a unei companii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scade numarul noilor infectari cu SARS-CoV-2 in Romania: in ultimele 24 de ore au fost diagnosticate 2.697 de cazuri și 171 de decese. In ultimele 24 de ore au fost raportate 2.697 de cazuri noi de COVID-19 și 171 de decese, la care se adauga 43 anterioare intervalului. In spitalele din țara sunt internați…

- In judetul Iasi au fost inregistrate in ultimele 24 de ore un numar de 125 de noi cazuri de infectii cu noul coronavirus, arata datele Grupului de Comunicare Strategica. Din acest punct de vedere, Iasul este pe locul 11 in tara. Pe primul in clasament este municipiul Bucuresti cu 502 cazuri, pe doi…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.293 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 50 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. In intervalul 06.11.2021 (10:00) – 07.11.2021 (10:00) au…

- Autoritațile au anunțat vineri 15.828 de cazuri noi de infectare cu coronavirus dupa efectuarea a 67.655 de teste. In ultimele 24 de ore au fost confirmate 363 de decese COVID, fiind inregistrate și alte doua decese mai vechi. La ATI, numarul pacienților internați a ajuns la 1.729. Grupul de Comunicare…

- Potrivit raportului Grupului de Comunicare Strategica (GCS), o tanara de 18 ani, din județul Iași, nevaccinata, a murit. Ea s-a infectat cu SARS-CoV-2 și avea și comorbiditați.O alta tanara de 21 de ani, din județul Galați, nevaccinata, care prezenta comorbiditați și un barbat de 29 de ani, nevaccinat,…

- OFICIAL| 9.148 de cazuri noi de COVID-19 și 209 de decese, in ultimele 24 de ore. 1.632 de oameni internați la ATI Luni, 11 octombrie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 11 octombrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate…

- Capitala a ajuns, astazi, la o rata de infectare URIAȘA, de 10,31/1000 de locuitori, conform Direcției de Sanatate Publica a Municipiului București (DSPMB). Județul Ilfov nu sta nici el deloc bine, tot mai multe localitați din jurul Bucureștiului inregistrand rate IMENSE, de aproximativ 15 cazuri la…

- OFICIAL| 5.655 de cazuri noi de COVID-19 și 109 de decese, in Romania, in ultimele 24 de ore. 1.218 de oameni internați la ATI Luni, 27 septembrie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 27 septembrie, pe teritoriul Romaniei…