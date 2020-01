Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, polițiștii de investigare a criminalitații economice, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bolintin-Vale, efectueaza peste 100 de percheziții, in 25 de județe…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bolintin-Vale, efectueaza peste 100 de perchezitii, in 25 de judete si in Bucuresti.

- Politistii de investigare a criminalitatii economice efectueaza 102 perchezitii domiciliare si pun in aplicare 15 mandate de aducere, in Bucuresti si 25 de judete, intr-un dosar in care mai multe persoane sunt banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.0000 de euro prin infractiuni de fals si de…

- Un numar de 55 de percheziții se desfașoara, marți dimineața, in București și alte cinci județe, intr-un dosar deschis de polițiștii din Brașov, pentru contrabanda cu produse accizabile, respectiv tutun, scrie Mediafax.Potrivit unui comunicat transmis, marți dimineața, de Poliția Brașov, politistii…

- Un numar de 24 de perchezitii domiciliare sunt efectuate, miercuri dimineata, de catre politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Giurgiu in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Calarasi, la persoane banuite de prelucrare ilegala de tutun si comercializarea acestuia,…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Giurgiu, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, împreuna cu un procuror din cadrul Parchetului de pe lânga Judecatoria Bolintin Vale, efectueaza 24 de

- In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Giurgiu, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bolintin Vale, efectueaza 24 de perchezitii domiciliare in municipiul…

- In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Giurgiu, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bolintin Vale, efectueaza 24 de perchezitii domiciliare in municipiul…