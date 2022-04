Stiri pe aceeasi tema

- 137 de parlamentari din coaliția de guvernare au depus, joi, la Senat un proiect de lege care prevede schimbari majore pentru achizițiile publice. Potrivit G4media, se ridica pragurile pentru achizițiile fara licitație, iar Curtea de Conturi este exclusa de la constatarea contravențiilor, fiind inlocuita…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional miercuri, proiectul de lege potrivit caruia cuantumul alocatiei de hrana in unitatile sanitare publice se va actualiza anual in functie de rata inflatiei si nu poate fi mai mic de 22 lei pe zi de spitalizare. Legea merge la promulgare, potrivit news.ro.Proiectul…

- Camera Deputaților a adoptat cu majoritate de voturi Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, inițiat de parlamentarii PNL. Legea, al carei…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 4 aprilie 2022, mai multe decrete, anunta Administratia Prezidentiala.Astfel, seful statului a semnat un decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 106 din Legea nr. 263 2010 privind sistemul unitar de pensii publice PL x 455 11.10.2021…

- Salariații care au lucrat in grupa I și/sau a II-a de munca in termocentralele pe baza de carbune, incluzand unitațile de extracție a carbunelui, vor beneficia de reducerea de varsta aplicata grupei de munca, potrivit unui proiect de lege votat recent de Camera Deputaților. Proiectul se indreapta acum…

- Stimata Doamna/ Stimata Domnule SENATOR, Avand in vedere ca in perioada imediat urmatoare Plenul Senatului va vota, in calitate de prima camera, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și…

- Amenda record de aproape 107 milioane lei primita de Colterm SA, anul trecut, pentru neachiziționarea certificatelor de CO2, modul in care s-a ajuns la aceasta situație fara precedent și urmarile pentru companie au fost, de asemenea, investigate de auditorii Curții de Conturi in timpul ambelor controale…

