- Masinile electrice ar urma sa reprezinte aproape o cincime din piata globala in 2023, conform raportului Agentiei Internationale a Energiei (IEA), dedicat vehiculelor electrice (EV), transmite Reuters, preluata de Agerpres. Vanzarile de vehicule electrice ar urma sa urce cu 35% anul acesta, ajungand…

- Rusia a inceput exercitii cu sistemul sau de rachete balistice intercontinentale Yars si cu cateva mii de soldati, a anuntat miercuri Ministerul Apararii, in ceea ce pare a fi o noua incercare a Moscovei de a-si arata puterea nucleara, relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin vrea ca sistemul…

- In 1953, fabrica din Campulung se numea Intreprinderea Metalurgica de Stat. La un moment dat, in ea s-a produs ceea ce liderii comuniști ai vremii numeau ”o motocicleta 100% romaneasca”. I s-a spus „Motocicleta ARO”, dar, de fapt, era o copie dupa motocicleta britanica Norton. Abia in 1957, ARO Campulung…

- Șeful diplomației din Taiwan, Joseph Wu, a reacționat dur la propunerile Chinei privind un plan de pace in Ucraina, in timp ce, subliniaza oficialul de la Taipei, Beijingul „amenința cu un razboi” impotriva insulei pe care o considera propriul teritoriu, relateaza CNN . „Republica Populara Chineza amenința…

- Volodimir Zelenski a avertizat luni, 20 februarie, ca va avea loc un „razboi mondial” daca Beijingul va decide sa sprijine Rusia in razboiul acesteia impotriva Ucrainei, scrie The Guardian . Inaintea vizitei de la Moscova a celui mai important diplomat chinez, Wang Yi, consilier pe probleme de politica…

- In inregistrari, hackerii povesteau cum au reușit sa manipuleze peste 30 de scrutinuri electorale din intreaga lume prin dezinformare, cu ajutorul armatei de profiluri false pe care le aveau pe rețelele sociale. Concret, aceștia explicau modul in care au reușit sa adune informații despre rivalii politicienilor,…

- Echipa de contractori israelieni susține ca a manipulat peste 30 de alegeri din intreaga lume, folosind strategii de hacking, sabotaj și dezinformare pe rețelele sociale. Afacerea a fost demascata de o investigație jurnalistica, la care au participat mai multe publicații printre care The Guardian, Le…