Peste 100 de pacienți cu noul virus internați în Spitalul Județean Neamț Numarul pacienților infectați cu noul virus a ajuns la 102 in Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț, astazi, 5 aprilie, 20 dintre aceștia fiind internați ieri. Unitatea este, de la 1 aprilie, spital suport pentru acești bolnavi din județul Neamț, care sunt tratați doar la Piatra Neamț. Tot aici sunt internate și 9 cadre medicale, dintre care 3 sunt medici, 3 sunt asistenți, sunt doua infirmiere și un brancardier. Majoritatea bolnavilor au forme medii de boala, dar, potrivit surselor medicale, sunt și 6 pacienți grav, internați in terapie intensiva, dintre care patru sunt conectați la ventilatorul… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

