Stiri pe aceeasi tema

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 364 de persoane diagnosticate cu COVID și 55 suspecte de infecția cu noul coronavirus. La Unitatea de Terapie Intensiva a Spitalului Județean existau doua paturi disponibile pentru pacienți COVID. Tot la ATI erau 24 de ventilatoare libere, din care…

- Nu mai puțin de 121 de pacienți internați in spitalele din județul Suceava prezinta forme grave și severe de coronavirus. Prefectura Suceava a transmis ca totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 la nivelul județului este de 391 iar numarul persoanelor suspecte de Covid-19 este de…

- Prefectura Suceava a transmis ca in cursul zilei de astazi totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 in spitalele din judet este de 381 iar numarul persoanelor suspecte de Covid-19 este de 52. Din totalul celor 557 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou”…

- In spitalele din judetul Suceava sunt internati 93 de pacienti care au forme grave si severe de Coronavirus. Potrivit Prefecturii Suceava, in cursul zilei de astazi, Totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 la nivelul județului Suceava este de 347 iar numarul persoanelor suspecte ...

- Prefectura Suceava a transmis ca in județ, in ultimele 24 de ore au fost internate 28 persoane diagnosticate cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 33 persoane declarate vindecate. Din totalul celor 509 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava,…

- Prefectura Suceava a transmis ca in cursul zilei de astazi, in spitalele din județ totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 este de 374, iar totalul persoanelor suspecte de infecție cu noul coronavirus este de 77. In județul Suceava, in ultimele 24 de ore au fost internate 27 persoane…

- Prefectura Suceava a transmis ca in județ, in in ultimele 24 de ore au fost internate 24 persoane diagnosticate cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 17 persoane declarate vindecate. Din totalul celor 497 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava,…

- Prefectura Suceava a transmis ca totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 la nivelul județului Suceava este de 386 iar totalul persoanelor suspecte de infecție cu noul coronavirus este de 99. Potrivit aceleiași surse, la nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 26…