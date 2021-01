Ministrul de interne, Lucian Bode, a declarat ca forțele de intervenție au acționat imediat pentru stingerea incendiului și evacuarea bolnavilor. “Din pacate, avem 4 victime și transmit condoleanțe familiilor. In acest moment, 42 de pacienți sunt relocați la alte spitale și 60 au fost relocați in incinta Spitalului Matei Balș. Nu mai avem persoane in […] The post Peste 100 de pacienți au fost mutați la alte spitale. VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .