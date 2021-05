Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele CNCAV, Andrei Baciu, a anuntat, marti, ca 105 operatori economici au demarat activitatea de vaccinare la sediile proprii, find deja imunizate peste 5.000 de persoane. Andrei Baciu a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ca activitatea de imunizare a angajatilor a demarat…

- Secretarul de stat Andrei Baciu a declarat ca, incepand de luni, angajații din sectorul HoReCa se vor putea vaccina intr-un spațiu special amenajat la Hanul lui Manuc din București.Secretarul de stat a precizat ca acolo va fi prezenta o echipa mobila de medici care vor demara acest proces de imunizare.„Luni…

- Valoarea pensiilor platite anul trecut a fost de 92,304 miliarde lei, cu 15,4% mai mari comparativ cu anul 2019, iar impozitul aferent veniturilor din pensii a fost de 1,407 miliarde lei, conform datelor centralizate de INS. In 2020, numarul mediu al pensionarilor a fost de 5,128 milioane de persoane.…

- Record de noi cazuri de infectare cu Covid-19, in Romania Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. 6.118 cazuri noi de COVID-19 au fost raportate astazi în România, în conditiile în care au fost efectuate peste 28 de mii de teste RT PCR si Rapide în ultimele 24 de ore. Cele…

- IPJ Cluj face cercetari dupa ce mai multe persoane au fost determinate sa achite avansuri pentru inchirierea unor cabane in diverse zone turistice de Revelion, fara a beneficia vreodata de serviciile platite. Pana in prezent, in acest dosar au fost arestate trei persoane, au fost facute noua perchezitii,…

- Din 15 februarie, in Romania, va incepe imunizarea populației cu vaccinul AstraZeneca. Astfel, la nivel național, pentru buna desfașurare a procesului de vaccinare cu AstraZeneca, vor fi deschise 180 de cabinete noi de vaccinare. Cele 180 de cabinete destinate vaccinarii cu AstraZeneca sunt distribuite…