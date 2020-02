Stiri pe aceeasi tema

- Cutia neagra ce contine inregistrarea parametrilor de zbor ai avionului ucrainean Boeing 737 doborat pe 8 ianuarie in Iran este „grav avariata” si nu poate fi deocamdata decodificata, a declarat miercuri ministrul iranian al apararii, Amir Hatami, care impreuna cu alti oficiali de la Teheran a exclus…

- Cutia neagra ce contine inregistrarea parametrilor de zbor ai avionului ucrainean Boeing 737 doborat pe 8 ianuarie in Iran este ''grav avariata'' si nu poate fi deocamdata decodificata, a declarat miercuri ministrul iranian al apararii, Amir Hatami, care impreuna cu alti oficiali de la Teheran a…

- Boeing a evitat la limita ”o defectiune catastrofala” in timpul unui test de zbor al navei spatiale CST-100 Starliner fara echipaj uman, efectuat in decembrie, care a fost anulat din cauza unei alte probleme, a anuntat joi o comisie a NASA pentru evaluarea sigurantei, care a recomandat ca agentia sa…

- Iranul ii va pedepsi toti cei responsabili de catastrofa aeriana in care a fost implicat aparatul de tip Boeing 737 al companiei Ukraine International Airlines, doborat dintr-o „eroare de neiertat” de o racheta iraniana la 8 ianuarie in apropiere de Teheran, a declarat marti presedintele iranian Hassan…

- Purtatorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Abbas Mousavi, a declarat joi ca Iranul face apel la Canada sa îi puna la dispoziție informațiile pe care le are în legatura cu prabușirea avionului ucrainean care se deplasa de la Teheran spre Kiev, informeaza agenția IRNA,…

- Un angajat al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a fost ucis și alți cinci raniți, in incidentul armat produs joi seara la sediul acestei institutii, in centrul Moscovei, a relatat agentia Interfax, citand FSB, transmit AFP si Reuters. Potrivit FSB, in incident a fost implicat un singur…

- Trei polițiști au fost uciși in cadrul unui atac armat la intrarea in sediul de pe Lubyanka al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei din centrul Moscovei, a informat joi site-ul de știri Izvestia. Accesul public la drumurile din jurul cladirii serviciului de securitate a fost inchis, a declarat…

- Compania Gateway Foundation spera sa construiasca pana in 2028 o statie spatiala care sa gazduiasca peste 400 de oameni. Desi suma la care va ajunge proiectul inca nu este cunoscuta, arhitectul Tim Alatorre spune ca experienta va fi accesibila pentru orice om de rand, potrivit agenției Reuters, citata…