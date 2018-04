Peste 100 de nominalizari la Billboard Music Awards 2018 pentru artistii Universal Music Group

Stiri pe aceeasi tema

- Kendrick Lamar, recentul castigator al unui premiu Pulitzer, alaturi de Ed Sheeran si Bruno Mars sunt principalii favoriti ai viitoarei editii a Billboard Music Awards 2018, avand fiecare cate 15 nominalizari, au anuntat marti organizatorii, intr-un comunicat citat de EFE. Cei trei cantareti aspira…

- Mai sunt trei zile pana la cea de a XVI a editie a Premiilor Muzicale Radio Romania, eveniment ce va avea loc luni, 16 aprilie, incepand cu ora 19:00, la Sala Radio. Potrivit organizatorilor, ca in fiecare an, radioul public va premia, in cadrul concertului spectacol de la Sala Radio, performantele…

- Gala, care va avea loc la The Forum din Inglewood, celebreaza ar­­tiștii preferati din filme, muzica, televiziune și social media ai copiilor. Anul acesta, Beyonce, Demi Lovato, Katy Perry, Pink, Selena Gomez si Taylor Swift concureaza pentru premiul pentru cea mai buna cantareata, in timp ce Bruno…

- CAȘTIGATOR FINALA EUROVISION ROMANIA 2018. Seara trecuta, romanii au stat cu sufletul la gura și le-au ținut pumnii preferaților din finala concursului Eurovision Romania 2018. Dupa ce concurenții au performat pe scena Salii Polivalente din Bucuresti, publicul a votat timp de o ora si a ales reprezentantul…

- „Despacito”, hitul care a avut un succes nebun in toata lumea, este pe cale sa fie devansat de o alta melodie latino. Artiștii care l-au lansat nu sunt extrem de cunoscuți, dar asta se va schimba in curand, videoclipul piesei adunand deja peste 100 de milioane de vizualizari intr-un timp foarte scurt.…

- Președintele Comisiei pentru cultura, arte și mijloace de informare in masa, deputat PNL Gigel Știrbu, lanseaza un atac dur la adresa Guvernului Dancila.„Mai sunt mai puțin de trei saptamani pana cand ordonanța de urgența prin care se amana depunerea formularului 600 va expira. Acest act normativ…

- Organizatorii galei Grammy, criticati in mod regulat pentru lipsa de deschidere, ar putea opera modificari in acest sens, premiind mai multi artisti de hip-hop, un gen care incepe sa domine industria muzicala din Statele Unite ale Americii, transmite AFP.