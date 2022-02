Stiri pe aceeasi tema

- ”Le Figaro”, citandu-l pe ministrul roman al Apararii, Vasile Dancu, anunța ca un prim detașament de militari americani, trimiși pentru a asigura securitatea aliaților neliniștiți de tensiunile ruso-ucrainiene, a sosit in Romania. ”In jur de 100 militari americani, specialiști insarcinați cu pregatirea…

- Soldatii americani au inceput sa vina in Romania. Au descins deja, la noi, 100 de militari de peste Ocean. Anunțul a fost facut de ministrul Apararii, Vasile Dincu. Pe fondul crizei din Europa de Est, sub amenințarea invaziei Ucrainei de Rusia, aproximativ 1.700 de militari, in principal de la sediul…

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu a precizat printr o postare pe pagina sa de Facebook ca sosirea celor 1.000 de militari americani reprezinta o masura defensiva importanta, o contributie directa a Statelor Unite la consolidarea apararii Romaniei, in conditiile actualului mediu…

- Odata cu anunțul SUA privind trimiterea celor aproximativ 1.000 de soldați in țara noastra, Romaniei „i s-a indeplinit o cerere din 2014, de suplimentare a trupelor pe flancul estic pentru o prezența militara solida”, a explicat ministrul Apararii, Vasile Dincu, la Digi24. Potrivit acestuia, programul…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, spune ca trimiterea unui batalion de vehicule blindate Stryker, cu aproximativ 1000 de militari americani, in Romania reprezinta „o masura defensiva in sprijinul securitații și apararii Romaniei”.

- Redislocarea unui batalion de vehicule blindate Stryker, cu aproximativ 1.000 de militari americani, reprezinta o dovada a nivelului ridicat de cooperare Romania - SUA, a afirmat, miercuri, ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu. Intr-un comunicat al MApN, el mentioneaza ca a discutat…

- Presedintele american Joe Biden a cerut Pentagonului sa desfasoare peste 3.000 de militari pentru consolidarea apararii aliatilor europeni, intr o prima miscare majora a fortelor SUA in contextul tensiunilor militare cu Rusia asupra Ucrainei, au declarat oficiali americani citati miercuri de Wall Street…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a spus miercuri, la Antena 3, ca decizia privind desfasurarea in urmatoarea perioada a unui contingent de 1.000 de militari americani in Romania exista de dinainte si nu este legata direct de situatia din regiune, respectiv nu este conditionata de o posibila…