- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut, luni, comunitatii internationale sa mearga dincolo de solidaritate si sa intre intr-o „economie de razboi” pentru a opri coronavirusul, informeaza AFP, citata de Agerpres.Antonio Guterres a anunțat ca, in acest moment, omenirea se afla intr-un razboi…

- Ințiativa globala pentru accesul la vaccinuri impotriva Covid-19, COVAX, va dispune de 500 de milioane de doze de vaccin dezvoltat de compania americana Moderna. Compania farmaceutica a semnat un acord in acest sens cu Alianța Globala pentru Vaccinuri și Imunizare.

- In Spania, vaccinarea impotriva COVID-19 nu este obligatorie, la fel ca in majoritatea tarilor europene, insa Galicia a fost o exceptie prin aceasta obligatie introdusa la sfarsitul lunii februarie. Potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres , recursul a fost admis in principiu, conducand la suspendarea…

- Pandemia de COVID-19 a zguduit serios toate domeniile de activitate. La mai bine de un an de cand virusul a inceput sa iși faca simțita prezența in țara, au inceput sa apara și primele statistici despre modul in care pandemia a afectat societatea. O statistica de luat in seama este numarul persoanelor…

- Aproximativ 26 milioane de locuri de munca au fost pierdute in America Latina si regiunea Caraibelor din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat joi Organizatia Internationala a Muncii (OIM), citata vineri de DPA.

- „Am decis constituirea unui comitet format din reprezentanți ai tuturor ministerelor, a carui sarcina sa fie pregatirea revenirii la normalitate a Romaniei incepand cu 1 iunie 2021. Aceasta structura va funcționa sub coordonarea prim-ministrului și va colabora cu reprezentanți ai asociațiilor și patronatelor.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a ajuns la o concluzie in ceea ce priveste sursa pandemiei de coronavirus. In urma investigatiilor, specialistii au ajuns la concluzia ca totul ar fi pornit de la fermele de animale salbatice din China. O echipa de experți a OMS s-a deplasat in luna ianuarie in China…

- Intr-un dialog cu directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, Yellen a spus ca este esential sa fie prevenit riscul ca pandemia sa laseurme permanente, reducand perspectivele femeilor pe piata muncii si in economie. Ea a mentionat ca inainte de pandemie participarea femeilor la forta de munca…