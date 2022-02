Peste 100 de mii de refugiați au părăsit cele două „republici” din estul Ucrainei Aproximativ o suta de mii de oameni au sosit deja în Rusia din Donbass, dintre care aproape 30 de mii sunt copii. Potrivit RIA Novosti, acest lucru a fost declarat de ministrul adjunct al apararii al Rusiei. &"Numarul femeilor, copiilor, batrânilor, care și-au parasit casele doar în ultimele zile, s-a ridicat la aproximativ 100.000 de persoane, inclusiv 29.865 de copii&", a spus Pankov. Evacuarea locuitorilor din Donbas în Rusia a început pe 18 februarie. Sunt situate în aproape 15 regiuni din Rusia. Mai devreme, Kommersant a scris despre… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- „Novoste Donbasa” (Știrile de Donbas) au publicat azi mai multe filmulețe preluate apoi și de presa naționala ucraineana în care tricolorul rus e agațat la balcoane, dar și reclame care îndeamna cetațenii din teritoriile ocupate „sa-și apere pamântul” Donețkului,…

- „Novoste Donbasa” (Știrile de Donbas) au publicat azi mai multe filmulețe preluate apoi și de presa naționala ucraineana in care tricolorul rus e agațat la balcoane, dar și reclame care indeamna cetațenii din teritoriile ocupate „șa apere pamantul” Donețkului. Ziarele locale din Donețk informeaza ca…

- Rusia sustine ca a primit zeci de mii de refugiati care fug din cauza conflictului din estul Ucrainei, relateaza duminica dpa. Potrivit agentiei de stiri TASS, ministrul protectiei civile Aleksandr Suprian a declarat ca 40.000 de refugiati au ajuns in regiunea Rostov din sudul Rusiei si au fost gazduiti…

- Regiunea Rostov de la frontiera Rusiei cu Ucraina a declarat sambata starea de urgenta, din cauza afluxului de refugiati din estul Ucrainei, unde regiunile separatiste Donetk si Lugansk au ordonat evacuarea civililor, informeaza AFP. ‘Tinand cont de cresterea numarului de persoane care sosesc, consideram…

- Regiunea Rostov de la frontiera Rusiei cu Ucraina a declarat sambata starea de urgenta, din cauza afluxului de refugiati din estul Ucrainei, unde regiunile separatiste Donetk si Lugansk au ordonat evacuarea civililor.

- Washingtonul a descris vineri drept o manevra ''cinica'' anuntul evacuarii catre Rusia a civililor din Donbas, estul separatist prorus al Ucrainei, actiune in care Statele Unite vad pregatiri ale unei ofensive militare a Rusiei, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- O explozie puternica s-a produs, vineri seara, in centrul orasului ucrainean Donetk, in apropierea sediului administratiei separatiste. Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a ordonat vineri ministrului pentru situatii de urgenta, Aleksandr Ciuprian, sa se deplaseze in Rostov pe Don, in sud-estul Rusiei,…

- NATO acuza Rusia ca incerca sa obțina un pretext pentru invadarea Ucrainei prin atacurile de artilerie care au avut loc joi dimineața in Donbas. Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat, in exclusivitate pentru Digi24.ro, ca Federația Rusa incearca in mode evdient sa obțina din…