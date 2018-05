Stiri pe aceeasi tema

- Un tren cu aproape 1.000 de pelerini din Ungaria, care merg la Sumuleu Ciuc pentru a participa la o procesiune de Rusalii, a fost intampinat, joi, pe peronul Garii Cluj-Napoca de un grup de tineri cu dansuri populare maghiare si pogacele, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- "Am venit din Miskolc si merg cu familia de Rusalii la Sumuleu Ciuc, pentru a ne ruga la statuia Fecioarei Maria. Este o traditie pe care o respectam de 20 de ani, de când venim din Ungaria la fratii nostri maghiari din Transilvania", a spus unul dintre calatorii spre Sumuleu Ciuc.…

- Alegerile parlamentare din Ungaria au loc duminica, iar peste 8,2 milioane de cetateni ungari sunt asteptati sa participe la scrutin si sa aleaga dintre cele sapte partide si aliante, relateaza agentia MTI.

- Primarul municipiului Baia Mare s-a alaturat comunitatii romano-catolice din Baia Mare pentru Sarbatorile Pascale. Catalin Chereches a participat la Slujba de Inviere de la Biserica romano-catolica Sfanta Treime din Baia Mare , unde a primit lumina alaturi de credinciosi. “Aseara am avut bucuria sa…

- Peste un milion de romani sunt astazi in Vinerea Sfanta Basilica Maria Radna din Arad. Foto: mariaradna.com. Aproximativ un milion si jumatate de crestinii romano-catolici si protestanti din România sunt astazi…

- DIICOT Timișoara, impreuna cu EUROPOL și autoritațile din Germania, a declanșat, in aceasta dimineața, o operațiune fara precedent de anihilare a unei rețele care a asigurat trecerea ilegala din Turcia pana in vestul Europei a peste 2.000 de migranți. In paralel, polițiștii de la ”Crima Organizata”…

- In doar cateva ore, atat ministrul Justitiei, cat si sefa DNA-ului sunt asteptati sa ia parte la sedinta in cadrul careia urmeaza sa se analizeze cererea de revocare pe care oficialul guvernamental a formulat-o in cazul Laurei Codruta Kovesi. Este vorba despre pasul pe care ministrul Justitiei l-a anuntat…

- Și in acest an Ținutul Secuiesc va fi promovat prin intermediul unui stand comun al județelor Harghita, Covasna și Mureș la targul internațional de turism care se desfașoara in perioada 22-25 februarie la București. Oferta turistica a regiunii este intregita printr-o imagine vizuala comuna și oferte…