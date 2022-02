Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Uniunii Europene ar putea discuta posibilitatea aderarii Ucrainei la un summit informal in martie, a declarat luni un oficial de rang inalt. Chestiunea este importanta pentru Ucraina in discutiile cu Rusia privind incheierea conflictului, a adaugat oficialul UE.

- "Opriti razboiul!", "Opriti-l pe Putin!": de la Berlin la Praga, trecand prin Madrid si Vilnius sute de mii de persoane, arborand culorile galben si albastru ale drapelului Ucrainei, au defilat duminica in Europa.

- Rusia continua pentru a doua zi consecutiv bombardamentele in Ucraina. In cursul diminineții de vineri au fost auzit mai multe explozii puternice in apropiere de Kiev. Oamenii sunt disperați și nu știu unde sa se adaposteasca. Sute de ucraineni au parasit deja țara, o mare dintre ei adapostindu-se in…

- Redam mesajul transmis de Patriarhul Daniel in contextul izbucnirii razboiului in Ucraina: Biserica Ortodoxa Romana, ca si celelalte institutii importante din Romania si Uniunea Europeana, a luat act cu maxima ingrijorare de inceperea razboiului din Ucraina, razboi declansat de Rusia impotriva unui…

- Președintele rus a autorizat joi dimineața o operațiune militara in estul Ucrainei, in ceea ce ar putea fi inceputul razboiului in Europa din cauza cererilor Rusiei de a pune capat expansiunii NATO catre est. Vladimir Putin a spus ca a autorizat o operațiune militara speciala in zonele separatiste din…

- Protestatarii s-au adunat la Ambasada Rusiei de la Berlin pentru a-l critica pe liderul rus, Vladimir Putin, dupa ce acesta a primit astazi permisiunea din partea Parlamentului de a folosi forța in afara Ucrainei, noteaza mediafax.ro. Oamenii au fluturat steaguri ucrainene galben-albastre și scandau…

- O manifestatie masiva anti-razboi a avut loc, sambata, la Kiev, unde sunt din ce in ce mai mari temerile ca Ucraina va fi invadata de Rusia. La inceputul protestului, s-a intonat imnul Ucrainei, conform imaginilor aparute pe mai multe conturi de Twitter. Ucrainenii au postat si imagini cu un convoi…

- Gazoductul Nord Stream 2 nu va fi autorizat sa functioneze în cazul unei noi „escaladari” în Ucraina, în baza unui acord de principiu între Berlin si Washington, a menționat șefa diplomației germane, Annalena Baerbock,duminica seara, transmite AFP . Din…