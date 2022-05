Stiri pe aceeasi tema

- Transport de migranți interceptat de polițiștii de frontiera, la Denta. Oamenii legii au prins un sirian, cu permis de ședere in Romania, care transporta noua migranți care numai ce trecusera ilegal granița. Transfugii voiau sa ajunga in vestul Europei.

- Miercuri, in jurul orei 07.30, politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara, in cooperare cu lucratori din cadrul Grupari Mobile de Jandarmi Timisoara, din cadrul Inspectoratului de Poliției al Județului Timiș, din cadrul Sectiei Regionala a Politiei…

- Nu mai putin de 37 de migranți din Pakistan și India, inghesuiți printre caserole de plastic, au fost dați jos dintr-un TIR cu care mergea catre vestul Europei, informeaza Mediafax. Alți 14 cetateni straini s-au ascuns intr-un imobil situat in apropierea frontierei. Un cetatean roman aflat la volanul…

- Un barbat fara permis a condus o autoutilitara in care se aflau 12 migranti care ar fi patruns ilegal pe teritoriul Romaniei.in data de 22 aprilie 2022, in jurul orelor 12:30, in scopul obtinerii sumei de aproximativ 700 euro, inculpatul N.L. M. ar fi preluat cu o autoutilitara, dinapropierea localitatii…

- Polițiștii de frontiera din Arad au descoperit 65 de cetațeni din India, Pakistan, Irak și Turcia, care incercau sa treaca ilegal in Ungaria, ascunși in doua TIR-uri. Polițiștii de frontiera de la punctul Nadlac II au controlat vineri dimineața doua TIR-uri inmatriculate in Romania, respectiv Bulgaria,…

- Polițiștii de frontiera de la Nadlac II, județul Arad, au descoperit, in ultimele 24 de ore, 32 de cetațeni din țari din Africa și Asia, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunși in doua camioane. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au…

- Politistii de frontiera au prins 29 de migranti provenind din sapte tari care au incercat sa iasa ilegal din tara, vineri, ascunsi intr-un TIR verificat in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ancheta a polițiștilor de frontiera la sesizarea celor de la poliția locala. Aceștia din urma au depistat, in Calea Lipovei, doi migranți care trecusera ilegal granița și au ajuns la Timișoara. I-au predat apoi colegilor de la poliția de frontiera pentru continuarea investigațiilor.