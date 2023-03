Stiri pe aceeasi tema

- „Caravana de bine” a Crucii Roșii Romane a poposit la Chiliile timp de doua zile, iar peste 400 de localnici din cele șase sate ale comunei au fost consultați de șase medici și zeci de asistenți medicali și voluntari ai Crucii Roșii Buzau. Criza de medici de familie din satele izolate face ca mulți…

- Au trecut aproximativ doua saptamani de la producerea cutremurelor catastrofale din Turcia și Siria, soldate cu zeci de mii de morți și sute de mii de raniți. In urma acestui dezastru, mai multe țari, printre care și Romania, au trimis echipe de salvatori și ajutoare in zonele afectate. Pe 6 februarie…

- Medicii care au ajuns la locul accidentului i-au aplicat tanarului manevrele de resuscitare insa fara succes, in cele din urma fiind nevoiți sa-i declare decesul.„Victima este un barbat de 17 ani. A fost gasit in stop cardiorespirator cu multiple leziuni traumatice. Sau efectuat manevrele de resuscitare…

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a declarat intr-un interviu acordat News.ro ca peste 500 de medici si asistenti s-au inscris pentru a fi voluntari in Turcia. In acest sens, au fost deja organizate echipele care ar putea pleca. Acest ajutor medical nu poate fi insa oferit decat daca autoritatile…

- Un barbat de circa 30 de ani a cazut de pe Podul Șerbanești in Bistrița, fiind transportat la spital in stare de inconștiența, dupa ce nu a raspuns la manevrele de resuscitare. In urma cu puțin timp, pompierii bacauani au fost solicitați sa intervina in municipiul Bacau, zona Pod Șerbanești, in urma…

- Toți cei interesați pot beneficia sambata, 14 ianuarie, de un curs gratuit de prim-ajutor, din partea medicilor și paramedicilor SMURD, la o noua ediție a Maratonului Resuscitarii, organizata de ISU Cluj.

- O fetita de opt luni din Miresu Mare a murit, marti, 13 decembrie, acasa. Manevrele de resuscitare efectuate de echipajul SMURD sosit la fața locului nu au avut succes, informeaza agenția News.ro , care preia informații de la IPJ Maramureș. Politistii din Somcuta Mare au fost sesizati, marti, la ora…