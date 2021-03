Stiri pe aceeasi tema

- Interesele comune ale Turciei si Statelor Unite sunt mai mari decat diferentele de opinie, iar Ankara doreste imbunatatirea cooperarii cu Washingtonul, a declarat sambata presedintele turc Tayyip Erdogan, transmite Reuters, potrivit news.ro. Relatiile dintre cei doi aliati din nATO sunt tensionate…

- Secretarul de Stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a reasigurat luni Ankara ca Washingtonul condamna Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) pentru executarea a 13 turci rapiti in nordul Irakului, dupa ce Turcia a afirmat ca o declaratie anterioara a SUA este ”o gluma”, transmite Reuters, potrivit…

- O tornada care a facut ravagii in cursul noptii in zona unui port din provincia Izmir de pe coasta vestica a Turciei a luat pe sus vehicule, a deteriorat cladiri, a pus la pamant o macara si a lasat in urma 16 raniti, au anuntat vineri autoritatile turce, citate de Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Turcia iși propune sa atinga obiective spațiale strategice in 10 ani, potrivit recentelor declarații ale președintelui Tayyip Erdogan. Turcia iși propune sa realizeze „primul contact cu Luna”, ca parte a programului sau spațial național, in 2023. „Prima aselenizare va fi efectuata cu racheta noastra…

- Turcia va propune în negocierile cu Statele Unite doar activarea parțiala a sistemului de aparare rusesc S-400 achiziționat de Ankara anul trecut, a declarat marți ministrul turc al apararii, Hulusi Akar, potrivit Reuters.„Nu trebuie sa le folosim constant”, le-a declarat Akar…

- Odata cu venirea lui Biden în funcția de președinte al Statelor Unite, începe o noua epoca nu doar pentru Turcia, ci pentru întreaga lume. Valurile pe care le va produce în politica și economie schimbarea de la conducerea SUA nu vor fi bruște, ci treptate, scrie ziarul turc Cumhuriyet,…

- Turcia va adopta reforme structurale pentru a învinge "triunghiul raului": ratele dobânzilor, inflatia si cursul valutar, a afirmat sâmbata presedintele Tayyip Erdogan, adaugând ca autoritatile de la Ankara sunt decise sa formeze un sistem bazat pe productie si forta…