- Weekend incarcat pentru jandarmii buzoieni care, alaturi de colegii din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Ploiesti, vor asigura masurile de ordine publica si siguranta spectatorilor prezenti la activitatile din acest sfarsit de saptamana.

- Ieri, 28.01.2020, la sediul Gruparii de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca s-a desfașurat un exercițiu de antrenament pentru verificarea starii de pregatire a unitații in vederea indeplinirii misiunilor din competenta, atat in domeniul ordinii și siguranței publice cat și in domeniul situațiilor de urgența. …

- Jandarmii buzoieni, cu sprijinul Gruparii de Jandarmi Mobile Ploiești, impreuna cu efectivele structurilor județene ale M.A.I, vor asigura ordinea publica pe timpul manifestarilor organizate in municipiile Buzau și Ramnicu Sarat, dar și in localitațile Nehoiu, Patarlagele și Berca, la evenimente prilejuite…

- Polițiștii buzoieni au ridicat, in vederea confiscarii, peste 500 kg de articole pirotehnice in urma perchezițiilor efectuate sambata dimineața in locații din zona Simileasca, cartierul Poșta și la puncte de lucru de pe Cuza Voda. Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Buzau – Biroul Arme, Explozivi…

- Peste 200 de politisti vor actiona zilnic, in perioada Craciunului, pentru ca zilele de sarbatoare sa fie petrecute de buzoieni in siguranta. In perioada 24-29 decembrie, pentru ca zilele de sarbatoare sa se desfasoare in conditii de siguranta, peste 1.300 de politisti vor fi pregatiti sa actioneze…

- Jandarmii buzoieni sunt pregatiti sa asigure masurile de ordine și siguranța publica pe timpul desfasurarii manifestarilor traditionale cu ocazia sarbatorilor de iarna. Si jandarmii montani sunt in dispozitiv si gata in orice moment sa vina in sprijinul cetatenilor. In acest sens, jandarmii montani …

- Jandarmii de la Gruparea Mobila Burebista Brașov le-au facut o surpriza micuților cu dizabilitați de la centrul de plasament din localitatea Bradet. Cei 48 de copii cu probleme de sanatate de aici au avut parte de o mare bucurie din partea jandarmilor, iar cadourile oferite de aceștia le-au mai alinat…

- Peste 50 de elevi buzoieni se vor confrunta miercuri, 11 decembrie, in finala Concursului „Batalia Cartilor”. Este vorba despre o competitie organizata la nivel national, care se afla la prima editie la Buzau, sub coordonarea Bibliotecii Judetene „V. Voiculescu” si a Inspectoratului Scolar Judetean.…