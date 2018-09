Stiri pe aceeasi tema

- Nava umanitara Aquarius, aflata in centrul unei furtuni diplomatice in luna iunie, a salvat vineri dimineata 25 de migranti in largul Libiei, relansand dezbaterea privind portul in care ii va debarca, transmite AFP. Cei 25 de migranti - 19 barbati si sase femei - se aflau intr-o mica barca din lemn,…

- Cel putin noua persoane, inclusiv mai multi copii, au decedat joi in urma scufundarii unei ambarcatiuni cu imigranti in Marea Egee, in largul coastelor de vest ale Turciei, au anuntat autoritatile, informeaza site-ul Euronews.

- Cel putin 16 persoane au murit, iar alte aproximativ 30 sunt date disparute dupa ce o ambarcatiune care transporta imigranti s-a scufundat miercuri in apropierea Insulei Cipru, informeaza agentia turca de presa Anadolu, citat de site-ul cotidianului Le Figaro.

- Cel puțin opt imigranți, dintre care șase copii, au murit asfixiați in timp ce calatoreau ascunși intr-un camion frigorific in orașul Zavara, din vestul extrem al Libiei, a anunțat Direcția de Securitate din orașul respectiv, informeaza El Mundo, preia Mediafax.Restul persoanelor care calatoreau…

- In total, 63 de migranti sunt dati disparuti dupa naufragiul barcii lor pneumatice, duminica, in largul coastelor Libiei, a facut cunoscut marti purtatorul de cuvant al marinei libiene, citand marturiile persoanelor salvate, relateaza AFP, preluata de agerpres. Potrivit generalului Ayoub Kacem,…

- Trei bebelusi si-au pierdut viata si o suta de persoane sunt date disparute, intre care femei si copii, in urma unui naufragiu vineri in largul Libiei, relateaza AFP. Corpurile a trei bebelusi au fost recuperate. Alte trupuri care pluteau la locul naufragiului nu au putut fi recuperate, "din lipsa de…

- Trei imigranti si-au pierdut viata, iar alti sapte au fost raniti, dupa ce vehiculul in care acestia se aflau a iesit de pe o sosea din nordul Greciei si s-a rasturnat, a anuntat Politia, potrivit site-ului agentiei de stiri Reuters.